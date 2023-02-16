Придумавшего схему с перепродажами гаджетов жителя Удмуртии обвиняют в мошенничестве на 500 тысяч рублей

В столице Удмуртии сотрудники полиции задержали 34-летнего безработного местного жителя, которого подозревают в мошенничестве на 500 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, ранее мужчину уже судили за аналогичное преступление.

Установлено, что ижевчанин предложил малознакомому мужчине приобрести мобильные телефоны в кредит на свое имя. При этом он пообещал заплатить процент от стоимости телефона, а само устройство сдать по гарантии. По его словам, в таком случае гаджеты признают бракованными, в результате чего кредит знакомому выплачивать не придется.

В течение нескольких дней в различных салонах связи мужчина приобрел телефоны на общую сумму 500 тыс. руб., после чего передал подозреваемому. Тот перепродал их на сайте объявлений, а полученную прибыль потратил на личные нужды.

