Не своя голова

В последнее время сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) рисунки захватили интернет: герои фильмов в разных стилях или обстоятельствах как будто стали главным развлечением во всех лентах соцсетей. Пользователи начали прогонять свои фотографии через ИИ-программы, чтобы представить себя в фэнтезийной форме и скорее поделиться результатом с подписчиками. Некоторые пошли дальше и начали генерировать живые и пугающе правдоподобные сюжеты, чтобы подловить других. Например, фотография девушек в бикини на вечеринках собирает множество лайков и комментариев, а потом оказывается, что все они были продуктом ИИ-программы.

Мир моды всегда держит руку на пульсе последних трендов — это касается не только подиумных коллекций, но и увлечений в широком смысле. С ростом популярности искусственного интеллекта индустрия взяла на вооружение несколько технологий и активно ими пользуется.

Модели

Самый очевидный пример — это генерация моделей в программах по созданию образов. Самый известный пример — модель Микела Соза (она же Lil Miquela). Она «родилась» в 2016 году, когда создатели проекта запустили ее профиль в Instagram (Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), на данный момент у Микелы 2,8 млн подписчиков. Ее карьера наполнена впечатляющими заслугами: рекламные кампании для Calvin Klein и Prada, съемки в Vogue и совместные фотографии с реальными знаменитостями.

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Микелу называют «виртуальным инфлюенсером» — и пускай пока она остается уникальным проектом, само ее существование (и успех) намекают на новый тренд. Брендам гораздо проще и быстрее сделать диджитал-кампанию для своей коллекции, нежели привлекать реальных людей и тратить миллионы на съемки. Возможно, у больших марок появятся собственные аватары, которые будут ассоциироваться только с ними — и тогда время многомиллионных контрактов останется позади.

Виртуальная мода

Сама по себе виртуальная мода знакома многим, концептуально она появилась в 2018 году. На сайтах, которые продавали виртуальную одежду, можно было примерить конкретную вещь и купить ее, чтобы «носить» в онлайн-пространстве, например для постов в соцсетях. Позже эта технология стала более полезной: она позволяла примерять вещи без физического присутствия. Клиент отправлял свое фото и дизайнеры «надевали» на него вещь, чтобы было понятно, как она будет сидеть в реальной жизни. Как раз на эту функцию обратили внимание создатели ИИ-программ.

Искусственный интеллект поможет быстрее «примерять» вещи онлайн — для этого не потребуется ручная работа дизайнера.

Более того, сторонники этой технологии утверждают, что она поможет защитить планету. Благодаря виртуальной примерке фабрика будет точно знать, сколько именно вещей нужно произвести, и таким образом индустрия избавит себя от перепроизводства.

Предсказание трендов

Искусственный интеллект полезен моде не только с точки зрения сиюминутных функций. Уже сейчас некоторые бренды прибегают к технологии анализа для того, чтобы просчитать, что же следующим наберет популярность в массах. Предсказание трендов не новая дисциплина. Многие профессионалы, исследуя историю и потребительские запросы, довольно точно могут предположить, какие ткани, фасоны, аксессуары и стилистические приемы обретут популярность. Однако ни один из экспертов не может обработать терабайты информации, чтобы сделать точный вывод. Зато это может искусственный интеллект.

Загрузив тонны информации в программу, программистам нужно лишь немного подождать, прежде чем она выдаст сценарии развития событий, опираясь на опыт и поведенческие рисунки потребителей.



Возможно, с этической точки зрения это звучит неоднозначно, особенно если применить те же механизмы к другим областям жизни. Однако здесь речь не идет о слежке за жизнями людей — всего лишь об анализе их поведения во время шопинга. А эти данные вряд ли кто-то захочет скрывать.

Трудно сказать, как именно искусственный интеллект повлияет на индустрию моды. Одни прочат революцию во всех областях жизни, как только ИИ немного «окрепнет», другие утверждают, что это такой же мимолетный тренд, как, например, метавселенные (которые были темой года в 2021-м, но довольно быстро угасли). Пожалуй, следует спросить у ИИ-программы, какой она сама видит свое будущее.

Илья Петрук