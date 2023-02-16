Квартал «Нарвская застава» в Петербурге могут вывести из проекта реновации

Постоянная комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по градостроительству, земельным и имущественным вопросам поддержала законопроект губернатора Александра Беглова, продлевающий охранный статус исторического квартала «Нарвская застава» в Кировском районе. Снос жилмассива был запланирован еще в рамках программы «Развитие застроенных территорий».

«Руководитель фракции "Единая Россия" Павел Крупник заявил, что члены фракции подготовили поправку ко второму чтению документа, предусматривающую продление охраняемого статуса коттеджей у Нарвских ворот до 2029 года»,— говорится в сообщении пресс-службы петербургского парламента.

Напомним, снос двух-трехэтажных зданий до 1957 года постройки был запланирован еще в рамках программы «Развитие застроенных территорий». Несмотря на это, в 2010 году комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) и ООО «СПб Реновация» заключили контракт на демонтаж квартала, что вызвало сопротивление местных жителей. Позже в связи с этим петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в отношении неопределенного круга лиц, к которому могут относиться городские чиновники.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Следователи выходят из центра».

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