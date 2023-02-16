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«Салаватнефтехимремстрой» обязали выплатить 63,5 млн рублей убытков

АО «Салаватнефтехимремстрой» (СНХРС) по решению арбитражного суда Иркутской области должно выплатить АО «Ангарская нефтехимическая компания» (АНХК, входит в «Роснефть») 63,5 млн руб. убытков. В эту сумму суд оценил стоимость устранения недостатков некачественно выполненных строительно-монтажных работ.

В 2013 году СНХРС подписал контракт стоимостью 2,7 млрд руб. на установку фундаментов на объектах истца. Работы должны были быть выполнены до сентября 2014 года. В апреле 2015 года АНХК расторгла договор в одностороннем порядке из-за нарушения ответчиком срока исполнения контракта.

Представитель истца заявил в суде, что подрядчик не в полном объеме передал документацию по частично выполненным работам, из-за чего компании пришлось заключить договор с ООО «Строительно-технической компанией» на проведение экспертизы, по результатам которой были выявлены недостатки. В досудебном порядке СНХРС выплачивать задолженность отказался.

Эксперт в рамках судебной экспертизы заключил, что «железобетонные фундаменты не соответствуют проектной документации и требованиям механической безопасности».

Удовлетворяя исковые требования, суд принял во внимаение заключение эксперта и отклонил довод ответчика о пропуске срока исковой давности.

АО «Ангарская нефтехимическая компания» зарегистрировано в городе Ангарск Иркутской области в 1993 году. Является крупнейшим предприятием Иркутской области по переработке нефти. В 2020 году выручка акционерного общества составила 28 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.

АО «Салаватнефтехимремстрой» зарегистрировано в Салавате в 1995 году. Объединяет пять предприятий: ООО «Завод строительных материалов и конструкций», ООО «Инженерно-технический центр Салаватнефтехимремстрой»», ООО «РемЭнергоМонтаж», ООО «РМЗ» и АО «Салаватнефтемаш». С 26 декабря 2019 года 100% акций владеет московское ООО УК «Меркури кэпитал траст» (принадлежит генеральному директору Дмитрию Степанову, Тимофею Котеневу, Дмитрию Кузнецову). В 2021 году чистая прибыль составила 4,9 млрд руб. при выручке 304 млн руб.

Карина Мамаева

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