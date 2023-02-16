ГУП «ТЭК СПб» получит почти 4 млрд рублей из городского бюджета на реконструкцию теплосетей в 2023 году

ГУП «ТЭК СПб» направит на реконструкцию тепловых сетей Петербурга в этом году — 15,7 млрд рублей. Как уточнили Ъ-СПб в пресс-службе компании, из них собственные средства — 11,8 млрд рублей, 3,9 млрд — бюджетные средства. Объем работ — замена 106,7 км сетей.

Основную часть бюджетных средств направят на реконструкцию сетей в Невском районе, они будут потрачены на ремонт 14 км сетей. В целом наибольший объем работы запланирован в Приморском районе, здесь планируется смонтировать 36,4 км новых сетей. По адресным инвестиционным программам за счет средств из бюджета Петербурга запланирована реконструкция 55 км сетей.

Также «ТЭК СПб» продолжит работу по модернизации котельных, работающих на неэффективном топливе.

«В очереди на модернизацию — котельные в Пушкинском, Колпинском, Приморском, Курортном, Выборгском, Красносельском районах Петербурга, а также в Гатчинском районе Ленобласти»,— сообщили на предприятии.

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