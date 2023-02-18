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Коммерсантъ FM
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Стоимость порции блинов в ресторанах

Город Ресторан Порция Цена Цена (руб.)*
Тель-Авив «Баба Яга» Классические блины с красной икрой ILS 84 1767
Париж A la Ville de Petrograd Русские блины с красной икрой EUR 20 1587
Берлин Pasternak Блины с лососем и авокадо EUR 14 1111
Милан Beluga Блины с лососем и сырным кремом EUR 10 793
Нью-Йорк Russian Samovar 5 блинов без начинки USD 8 591
Лондон Mari Vanna Домашние пшеничные блинчики (6 шт.) GBP 6 538
Ереван «Славянка» Блинчики с творогом (2 шт.) AMD 1300 244
Барселона Restorante Ruso Домашние блины (3 шт.) EUR 3 238
Мехико Kolobok Блинчики со сладкой начинкой (за 1 шт.) MXN 35 138
Аланья Matryoshka Cafe Блин с мясом или творогом TRY 75 294
Астана «Традициональ» Блинчики со сметаной / медом / джемом KZT 790 130
Бишкек «Печки-лавочки» Блины со сметаной KGS 120 102

*По курсу ЦБ РФ на 15.02.2023.

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