Стоимость порции блинов в ресторанах

Город Ресторан Порция Цена Цена (руб.)* Тель-Авив «Баба Яга» Классические блины с красной икрой ILS 84 1767 Париж A la Ville de Petrograd Русские блины с красной икрой EUR 20 1587 Берлин Pasternak Блины с лососем и авокадо EUR 14 1111 Милан Beluga Блины с лососем и сырным кремом EUR 10 793 Нью-Йорк Russian Samovar 5 блинов без начинки USD 8 591 Лондон Mari Vanna Домашние пшеничные блинчики (6 шт.) GBP 6 538 Ереван «Славянка» Блинчики с творогом (2 шт.) AMD 1300 244 Барселона Restorante Ruso Домашние блины (3 шт.) EUR 3 238 Мехико Kolobok Блинчики со сладкой начинкой (за 1 шт.) MXN 35 138 Аланья Matryoshka Cafe Блин с мясом или творогом TRY 75 294 Астана «Традициональ» Блинчики со сметаной / медом / джемом KZT 790 130 Бишкек «Печки-лавочки» Блины со сметаной KGS 120 102