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Блокадница в Петербурге умерла от протекшего крана с кипятком

Блокадница скончалась в Санкт-Петербурге в квартире на Штурманской улице. Причиной смерти стал протекший кран с кипятком, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла из-за сломавшегося смесителя. Квартиру удалось открыть ключами, которые были у соседей. У 94-летней женщины диагностировали ожоги третей степени, несовместимые с жизнью. Тело передали скорой помощи. Дом находится на контроле УК «Пулковская усадьба», в настоящее время составляется акт повреждений.

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