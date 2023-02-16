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Коммерсантъ FM
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Британский регулятор проверяет недобросовестные иски о диффамации

Британский юридический регулятор Solicitors Regulation Authority (SRA) ведет проверку по 40 искам, в том числе от российских граждан, которые могут относиться к категории так называемых стратегических судебных исков, направленных против участия общественности (SLAPPS). Такие судебные иски обычно инициируют богатые люди или крупный бизнес, тем самым угрожая своим оппонентам долгими и дорогостоящими судебными процессами по законам о диффамации и защите частной жизни.

В докладе, который цитирует The Guardian, SRA предостерегает юристов от того, чтобы становиться «наемниками» обеспеченных клиентов и «браться за дела, которые не доказуемы должным образом, браться за иски, превышающие полномочия или ведущие к притеснению, или действовать таким образом, который может вводить в заблуждение, или использовать других людей в процессуальных действиях».

Комментируя проводимую проверку, регулятор выразил «серьезную озабоченность тем, что юристы выдвигают от лица олигархов необоснованные претензии с целью подавить общественное обсуждение коррупции или отмывания денег». При этом, согласно правилам, юристы должны сами сообщать SRA о исках, которые, по их мнению, могут потенциально относиться к категории SLAPPS. Однако регулятор выявил три случая, когда юристы не сообщали о таких исках.

В докладе SRA сообщается, что ведомство ведет в числе прочих проверку в отношении лондонской фирмы Discreet Law, созданной юристом Роджером Герсоном. Эта фирма занималась несколькими исками, потенциально относящимися к категории SLAPPS. В их числе иск от детей бывшего министра безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова Анара и Наргиз против испанского журналиста и пяти испанских СМИ с обвинениями, которые опубликовали якобы необоснованные утверждения о происхождении состояния семьи Махмудовых. Правда, в итоге лондонский суд счел, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска. Кроме того, проверяется иск Евгения Пригожина против журналиста и основателя проекта Bellingcat (признан в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) Элиота Хиггинса. Этот иск был отклонен Высоким судом Лондона, а адвокаты журналиста позже пожаловались в SRA, что это иск из категории SLAPPS. Как отмечает The Guardian, с марта 2022 года фирма Discreet Law уже не представляет интересы Пригожина.

В прошлом году правительство Великобритании взяло на себя обязательство ввести ограничения на SLAPPS в ходе реформы законодательства о клевете. Однако пока законопроект находится на стадии разработки.

Алена Миклашевская

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