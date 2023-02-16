Пермский край прирастет биатлоном

Правительство Пермского края и Союз биатлонистов России (СБР) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. В документе, который подписали губернатор региона Дмитрий Махонин и глава СБР Виктор Майгуров, прописано взаимодействие сторон в реализации совместных проектов для популяризации и развития биатлона в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

«В наших амбициозных планах — развитие инфраструктуры, в том числе реконструкция лыжного спортивного комплекса “Пермские медведи”, принятого в краевую собственность. Рассчитываем, что в скором времени он также станет местом притяжения лучших биатлонистов, в том числе при проведении соревнований всероссийского уровня»,— заявил господин Махонин. Он так же отметил, что, благодаря сотрудничеству с СБР, город Чайковский сегодня становится центром притяжения биатлонистов.

В частности, сегодня там стартовал шестой, заключительный этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. Открыла соревновательную программу женская спринтерская гонка на 7,5 км. На старт вышли 40 стреляющих лыжниц. Наиболее успешно гонку прошла уроженка Пермского края Наталья Гербулова, которая сейчас выступает за Красноярский край. Она преодолела дистанцию за 21 минуту 9,4 секунды.