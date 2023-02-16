В Петербурге найдена мертвой начальница управления ЗВО по финансам

Начальница управления финансового обеспечения Министерства обороны по Западному военному округу (ЗВО) Марина Янкина найдена мертвой под окнами дома на улице Замшиной, 31. Личность погибшей «Ъ» подтвердили в пресс-службе ЗВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Янкина

Фото: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга Марина Янкина

Фото: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Тело 58-летней женщины обнаружили утром 15 февраля у дома №31 по улице Замшиной. Позже полиция нашла документы и личные вещи Марины Янкиной на общем балконе подъезда на 16-м этаже.

На данный момент в качестве основной версии рассматривается самоубийство. Следствие выясняет подробности трагедии. Комментировать произошедшее в петербургском главке СКР отказались.

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург