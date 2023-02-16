В Кургане планируют построить дублер Чеховского моста

В этом году в Кургане планируется начать разработку проекта строительства дублера Чеховского путепровода (Галкинский переезд). Документацию подготовят в течение двух лет, рассказал в своем telegram-канале губернатор Вадим Шумков.

По словам главы региона, также в Кургане планируется расширить дорогу по улице Мостостроителей на участке до микрорайона Заозерный до четырех полос. Необходимость работ он объяснил строительством большого количества жилья и социальных объектов в основных частях города.

На днях в Кургане закрыли на ремонт Чеховский мост, который связывает улицы Мостостроителей, Коли Мяготина, Гвардейская и проспект Конституции. В связи с этим для горожан запустили бесплатные пересадочные автобусы.