Международный пассажиропоток пермского аэропорта снизился больше чем наполовину

В прошлом году аэропорт Большое Савино обслужил свыше 1,743 млн пассажиров, сообщили в АО «Международный аэропорт “Пермь”». Это на 9,6% меньше показателя 2021 года. Услугами аэропорта на внутренних воздушных линиях воспользовались чуть больше 1,6 млн человек, 911 тыс. из которых — пассажиры «московских» рейсов. На международных авиалиниях аэропорт обслужил 911 тыс. человек, снижение составило 51,8%. Наиболее популярными направлениями стали Анталья, Наманган, Ош и Дубай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В прошлом году маршрутная сеть аэропорта, включая чартерные рейсы, насчитывала 37 направлений, 12 из которых были международными.