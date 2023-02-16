Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Международный пассажиропоток пермского аэропорта снизился больше чем наполовину

В прошлом году аэропорт Большое Савино обслужил свыше 1,743 млн пассажиров, сообщили в АО «Международный аэропорт “Пермь”». Это на 9,6% меньше показателя 2021 года. Услугами аэропорта на внутренних воздушных линиях воспользовались чуть больше 1,6 млн человек, 911 тыс. из которых — пассажиры «московских» рейсов. На международных авиалиниях аэропорт обслужил 911 тыс. человек, снижение составило 51,8%. Наиболее популярными направлениями стали Анталья, Наманган, Ош и Дубай.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В прошлом году маршрутная сеть аэропорта, включая чартерные рейсы, насчитывала 37 направлений, 12 из которых были международными.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...