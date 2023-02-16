Число банкротств граждан в Свердловской области за год выросло на 47%, юрлиц снизилось на 45%

В Свердловской области увеличилось в 2022 году число банкротств среди гражданских лиц на 47% по сравнению с 2021 годом, рассказала на пресс-конференции заместитель председателя областного арбитражного суда Светлана Сушкова. В прошлом году арбитражный суд рассмотрел 12 604 дела о банкротстве, из которых 11 760 относились к физическим лицам. «Уже несколько лет, три года точно, количество дел о банкротстве физических лиц увеличивается в среднем на 2 тыс.»,— подчеркнула госпожа Сушкова.

В тоже время она отметила снижение банкротств среди юридических лиц на 45%. «Для сравнения, в 2021 году заявлений о признании банкротами юридически лиц было больше в два раза — 1 200, а в 2022 году — 699»,— рассказала госпожа Сушкова.

Напомним, 1 апреля 2022 года правительство РФ ввело мораторий на банкротство юридических и физических лиц. Решение властей объяснялось поддержкой отраслей экономики после введения санкций странами Запада из-за специальной военной операции (СВО) России на Украине. Мораторий закончился 1 октября, однако арбитражный суд не зафиксировал увеличения дел о банкротстве среди юридических лиц. «После окончания моратория на банкротство по юридическим лицам мы какого-то всплеска не наблюдали»,— отметила госпожа Сушкова.

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Василий Алексеев