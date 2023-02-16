«Получится легко установить злоумышленника»

С 1 марта 2023 года Росреестр перестанет публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если ее заказывали третьи лица. Данные из реестра будут доступны только с согласия собственника жилья. Исключение — супруги, наследники, нотариусы, банки и кадастровые инженеры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Президент нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мы привыкли, что ЕГРН открыт. Но, к сожалению, не все граждане добросовестно это используют — часто встречаются мошенники, которые берут информацию из ЕГРН для подделки документов, и ограничение доступа к реестру нужно как раз для того, чтобы пресечь их деятельность. Закрываются не все сведения, а только персональные данные — это фамилия, имя, отчество и дата рождения правообладателя. Выписка в отношении недвижимого имущества будет выдаваться, а когда потребуется узнать персональные данные — заинтересованное лицо должно будет обратиться к нотариусу, написав ему письменное заявление о предоставлении сведений из реестра.

Но все не так просто — заявитель должен доказать свое право на получение этой выписки. Для этого есть несколько оснований — в частности, наличие договора между ним и правообладателем, предварительного договора, претензии к собственнику объекта недвижимости и намерение обратиться с иском в суд за защитой своего права на участие в приватизации или за возмещением причиненного ущерба.

Нужно помнить, что информация из реестра может быть получена для защиты своих прав и законных интересов. Задача нотариуса заключается в том, чтобы проверить заинтересованное лицо и установить, насколько законны его интересы, и зачем ему нужны эти сведения. Нотариус будет анализировать документы, проверять их подлинность, и, если убедится, что доказательств достаточно, обратится в Росреестр. Получив сведения, нотариус передаст заявителю выписку из ЕГРН и свидетельство об удостоверении факта наличия сведения в реестре.

Такой механизм позволит выстроить прозрачную цепочку обращений за персональными данными в ЕГРН, а значит появится возможность не только сократить случаи незаконного использование таких сведений, но и оперативно определить лица, кто уже нарушил закон.

В Ростреестре сохранится информация о нотариусе, который запросил сведения, а в делах нотариуса — информация о лице, которое в них заинтересовано. Следовательно, получится легко установить злоумышленника, если сведения из ЕГРН будут использованы для незаконных махинаций.

Конечно, может возникнуть вопрос, будут ли нотариусы злоупотреблять своим правом, но нужно помнить, что за это законодательством также предусмотрена ответственность. Если мы говорим о том, что у нас все нотариусы поименованы и содержатся в реестрах, и информацию по их обращениям хранится в Росреестре — мы исключаем возможности для мошеннических действий.

Мы предполагаем, что от вводимых в законодательство изменений могут пострадать компании, которые торговали информацией из ЕГРН. Было много услуг от недобросовестных структур, которые делали экспертизу объекта недвижимого имущества, бесплатно получая информацию из ЕГРН, а затем за деньги продавая ее гражданам. Теперь такой возможности не будет. Пострадают недобросовестные пользователи сведениями, которые получали информацию не для того, чтобы совершить сделку, а, например, для шантажа, манипуляции и вымогательства.

Всего, по данным регионального управления Росреестра, в 2022 году в федеральный орган поступило порядка 475 тыс. запросов от нотариусов. Это на 16% больше, чем в прошлом году (407 тыс.). Чаще всего нотариусы обращаются за сведениями об объектах недвижимости, о правах отдельного лица на недвижимость, сведениями о переходе прав и копиями правоустанавливающих документов. Сроки предоставления сведений нотариусу — один рабочий день.