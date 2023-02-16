«"Челси" после этого поражения опять будут критиковать»

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» в Дортмунде одолела лондонский «Челси» с минимальным счетом (1:0). Отличился Карим Адейеми. В другой встрече «Бенфика» на выезде взяла верх над бельгийским клубом «Брюгге» (2:0). Голы у португальцев забивали Жоау Мариу и Давид Нерес. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thilo Schmuelgen, Reuters Фото: Thilo Schmuelgen, Reuters

От «Челси», который сорит деньгами направо и налево, покупая игроков по €100 млн как горячие пирожки, давно ждут если не чудес, то хотя бы забитых мячей. Ну, согласитесь, команда стоимостью футболистов выше €1 млрд, а это на данный момент больше чем у «Пари Сен-Жермен», должна реализовывать хотя бы стопроцентные моменты в важных матчах, но нет. В Дортмунде «Челси» так и не смог распечатать ворота «Боруссии». Порой было близко, разок мяч вообще катился по ленточке ворот. И все же «Челси» опять проиграл. Единственный гол в матче забил Карим Адейеми. И как! Он протащил мяч практически через все поле и обыграл всех, кого мог, включая вратаря.

«Челси» после этого поражения, конечно, опять будут критиковать, хотя, что касается игры, то команда Грэма Поттера выглядела даже лучше хозяев, уверен Андрей Аршавин, который сам не один год играл в Англии:

«"Челси" показал лучший футбол, и если это повторится на "Стэмфорд Бридж", то у лондонцев больше шансов пройти дальше, на мой взгляд».

Если «Челси» продолжит в том же духе, то забитые мячи придут обязательно и все встанет на свои места. А дорогостоящие игроки в любом случае усилят команду, уверен комментатор Олег Пирожков:

«Лондонский клуб не мог заявить всех новобранцев, тех, кого пригласили зимой. Поэтому, когда они все выйдут на поле, это будет страшная сила. В премьер-лиге уже многое упущено, а в Лиге чемпионов все в их руках».

Так что в противостоянии «Челси» и «Боруссии» все будет решаться в ответном матче, который пройдет в Лондоне 7 марта. А вот что касается пары «Брюгге»—«Бенфика», то здесь все произошло так, как предсказывали букмекеры. Португальская команда взяла верх забив два мяча, один с пенальти, один с игры и точно доведет дело до логического завершения в ответном матче на домашней арене Эштадиу да Луш. Футбольный эксперт Андрей Аршавин не исключает, что «Бенфика» может даже совершить невероятное:

«При хорошем раскладе и не самом сильном сопернике, то есть при удачном жребии, эта команда в принципе может дойти до финала и даже выиграть чемпионат».

С победой в финале, правда, может возникнуть заминка. Дело в том, что «проклятие Белы Гуттманна» будет действовать еще 40 лет. В далеком 1962 году венгерскому тренеру «Бенфики» отказались повышать зарплату, несмотря на то, что он выиграл два кубка европейских чемпионов.

Поле этого Бела Гуттманн ушел с поста наставника и проклял клуб, завив, что «Бенфика» не сможет выиграть ни один европейский турнир целых 100 лет. С тех пор португальцы играли в восьми финалах, но всегда проигрывали. Поучительная история для руководителей, которые не хотят по достоинству оценивать подчиненных. Но оставим мистику, ведь нас ждет продолжение футбольного марафона. После Лиги чемпионов возвращается турнир рангом ниже — Лига Европы и, по крайней мере, один матч здесь точно нужно посмотреть. В 20:45 сыграют «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Прямую трансляцию из Каталонии будет вести общедоступный телеканал «Матч ТВ».

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