ГК «Алгоритм» планирует за 255 млн рублей увеличить добычу щебня и песка в Хакасии

Группа компаний «Алгоритм» планирует реализовать два инвестиционных проекта для расширения мощностей по добыче и переработке щебня и песка на участках «Монолитный» и «Ковалевский» в Хакасии. Соглашение об их сопровождении группа подписала с корпорацией развития Енисейской Сибири.

Объем вложений в проекты оценивается в 255 млн руб., группа ищет партнеров для освоения карьеров.

Примерно половину от объема добытого песка и щебня планирует покупать входящий в группу бетонный завод «Алгоритм». Кроме того, предполагается, что эти материалы будут использоваться на этапе строительства транспортных магистралей и для их текущего обслуживания и ремонта.

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Дарья Решетникова