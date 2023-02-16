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Склад лекарств в Липецкой области выставили на публичные торги со стартовой ценой 60,3 млн рублей

В Липецкой области выставили на торги посредством публичного предложения склад лекарств площадью 4,6 тыс. кв. м. В лот со стартовой ценой 60,29 млн руб. еще входят земельный участок под складом площадью 5,6 тыс. кв. м, хранилище на 1,5 тыс. кв. м, еще три участка — на 9,8 тыс. кв. м, на 230 кв. м и на 374 кв. м и забор длиной 405,5 м, а также 11 бетонных плит и кирпичная стена длиной 84 м. Все активы находятся в Липецке и принадлежат обанкротившемуся ООО «Фарм-надежда м», следует из сообщения конкурсного управляющего Веры Шевелиной.

Начальная цена лота действует до 24 марта, а с 25-го начнет снижаться на 5% каждые пять календарных дня до достижения цены отсечения в размере 25 % от начальной цены лота.

ООО «Фарм-надежда м» занималось оптовой торговлей лекарствами, было обанкрочено несколько лет назад. Ранее активы компании пытались продать с открытого аукциона за более высокую цену, но желающих их выкупить так не нашлось.

Мария Старикова

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