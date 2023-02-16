Губернатор Омской области: странно делать выводы об Омске с трапа самолета

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что не даст город в обиду после высказывания актрисы Барбары Брыльски о «нищем Новосибирске и Омске».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Кутузов, Коммерсантъ Фото: Андрей Кутузов, Коммерсантъ

«Люблю фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Отличное советское кино, под которое в нашей стране все готовятся встречать Новый год. Признаюсь, не ожидал от Барбары Брыльски, чудесно сыгравшей интеллигентную Надю, такого резкого заявления в адрес нашего города. Делать выводы об Омске с трапа самолета по меньшей мере странно», - высказался глава региона в своем Telegram-канале.

Александр Бурков также выложил в своем канале видео, которое, по его словам, подготовили жители региона в ответ на комментарий актрисы

По данным издания Starhit, артистка заявила СМИ, что в России хорошо люди живут только в Москве и Санкт-Петербурге. «Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить», — цитирует актрису Starhit.

Анатолий Локоть в ответ на критику Новосибирска сообщил, что не знает исходя из чего дана такая оценка: «Сожалею, что кумир нескольких поколений наших телезрителей допустила антироссийские высказывания».

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Лолита Белова