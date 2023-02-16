Туристические пространства объединяются

России и Белоруссии предложили стереть туристические границы. В этом году представители индустрии обеих стран подготовят план по улучшению условий взаимодействия в этой области, а завершить объединение хотят к 2027 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления белорусского Союза туриндустрии Филиппа Гулого. Он отмечает, что Белоруссия и Россия друг другу «не заграница». Но юридически в вопросах туристического бизнеса страны взаимодействуют так же, как и с дальним зарубежьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Объединение туристических пространств практикуют и в других государствах, заметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин:

«Нормативно-правовая база и в турбизнесе у каждого государства своя, поэтому необходима ее унификация. Каждый оператор, отправляя туристов в Белоруссию, теоретически должен выполнить такие же требования по финобеспечению и гарантиям, как и для, например, Таиланда или Вьетнама. Однако мы понимаем, что в данном случае условия по правовой защите и логистике совершенно иные, и если что-то произойдет, то вывезти путешественников будет гораздо проще.

Поэтому реалии таковы, что должны быть особые условия. Упрощение и унификация требований дает возможность легче работать на площадках взаимодействия между нашими государствами. Но это общемировой тренд, и начинают, как правило, с виз — принимают единое безвизовое пространство. Такие примеры есть и в Латинской Америке, и в Юго-Восточной Азии. Следующим шагом может стать введение единой валюты. У нас такого пока нет, и путь к этому неблизкий. Главная задача сейчас — смягчить требования для туроператоров, работающих на Белоруссию».

Как такое объединение скажется на туристах? Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян отмечает, что упрощение условий для операторов позволит снизить стоимость услуг:

«Любой хозяйствующий субъект России может спокойно заходить на территорию Белоруссии, работать там, а налоги платить по месту нахождения в России. Условия для белорусской стороны аналогичны. И, естественно, трансграничные платежи должны быть без всякого валютного контроля. Потребитель вроде бы не чувствует проблем, потому что вы можете прийти в любое российское турагентство и купить отдых в Белоруссии. Так же, как вы можете прийти в любое белорусское турагентство и купить тур в РФ.

Но на самом деле с проблемами сталкиваются именно хозяйствующие субъекты. И если убрать все препоны, то клиент почувствует снижение цен, и все станет еще более доступно. Потому что на сегодняшний день, конечно, туризму мешают развиваться именно эти валютные барьеры, в первую очередь ограничения в банковских платежах».

В 2022-м туристический поток из России в Белоруссию составил около миллиона человек. Представители индустрии прогнозируют рост этого показателя на 20-25% в 2023 году.

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Яна Загоровская