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Коммерсантъ FM
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Лукашенко перенес «Большой разговор с президентом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес анонсированный ранее «Большой разговор с президентом» на более поздний срок из-за «некой накладки». Традиционная пресс-конференция с Александром Лукашенко должна была пройти в конце февраля.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Просто получилась некая накладка. У нас буквально через несколько недель состоится послание президента народу и парламенту. Два мероприятия, одно за другим, будут некоторые повторения»,— сообщил Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал его пресс-службы «Пул Первого».

Александр Лукашенко заявил, что вопрос пресс-конференции «откладывается», но «не снимается». «Никакой конспирологии здесь нет»,— добавил он.

Анастасия Ларина

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