Apple прочипирует iPhone

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как американский производитель борется с подделками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Apple планирует ввести ограничения для порта USB-C в iPhone 15. С конца следующего года, напомню, по решению Европейского парламента упомянутый стандарт зарядки по закону становится единым для большинства видов бытовой электроники.

В Купертино от этого решения уклоняться не планируют, но добавят в будущие смартфоны чипы аутентификации. Аналогичное решение десять лет использовалось для распознания оригинальности «яблочных» зарядок Lightning. Такими соображениями на китайском сервисе микроблогинга Weibo поделился эксперт по интегральным схемам, который четверть века работал над процессорами Intel.

Чип аутентификации, с одной стороны, позволяет бороться с подделками и откровенно опасными аксессуарами. С другой стороны, это вынуждает пользователей покупать оригинальную периферию для «яблочной» техники, сертифицированную по стандарту MFi, которая зачастую дороже, и часть этой стоимости в качестве комиссии также отправляется Apple.

Не исключено, что купертиновская команда еще может ввести ограничения для неоригинальных продуктов на программном уровне. Я говорю о скоростях зарядки батареи и передачи данных. Если принять во внимание устройства Apple, которые уже продаются с интерфейсом USB-C, то это модели iPad 10-го поколения, mini, Air и Pro. Там упомянутый чип не используется, но скорость передачи информации у них различается. У планшета начального уровня — 480 Мбит/с, в то время как у флагманского iPad Pro полноценный Thunderbolt со скоростью до 40 Гбит/с.

Среди устройств, которые попадут под будущую норму Европейского парламента, указаны смартфоны, наушники, клавиатуры, планшеты, камеры и прочая портативная электроника, реализуемая на территории Евросоюза. Исключение сделают только для гаджетов, размеры которых не позволяют встроить единый интерфейс.

С весны 2026 года новое обязательство распространится и на ноутбуки, но пока с ограничением по мощности зарядки до 100 Вт. Такой лимит диктуют возможности самого USB-C. Некоторые лэптопы, например игровые, для своего уровня производительности требуют более высоких показателей питания.