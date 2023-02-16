Число предпринимателей в Чувашии за год выросло на 26%

В Чувашии за 2022 год число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых увеличилось на 26% и составило 79,8 тыс., сообщил глава республики Олег Николаев в четверг, отчитываясь о деятельности правительства региона перед Госсоветом Чувашии.

Сумма налоговых поступлений от них за год выросла на 10% — до 26,5 млрд руб.

Численность занятых в этой сфере оценивается в 185,5 тыс. человек, сказал господин Николаев.

Он пояснил, что росту предпринимательской активности способствовала их господдержка, сумма которой превысила за год 1,5 млрд руб. В частности, Агентство по поддержке малого бизнеса предоставляло микрозаймы на льготных условиях на сумму более 1 млрд руб., из республиканского бюджета были выделены субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития либо модернизации производств. Кроме того, Гарантийный фонд Чувашской Республики» предоставил поручительства по обязательствам предпринимателей на 1,6 млрд руб.

Также в регионе был введен мораторий на проведение проверок бизнеса. «За 2022 год почти в два раза по сравнению с 2021 годом снизилось количество проводимых контрольных (надзорных) мероприятий»,— отметил господин Николаев.

«По результатам опроса бизнес-сообщества в конце 2022 года можно констатировать, что доля респондентов, которая не сталкивалась с препятствиями при ведении бизнеса по сравнению с 2021 годом, увеличилась почти на 249% и составила более 40%, то есть ситуация на рынках республики улучшилась»,— добавил глава региона.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"