Тамбовские управляющие компании задолжали «Квадре» почти 200 млн рублей

Долг управляющих компаний Тамбова перед энергокомпанией «Квадра» (входит в дивизион госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом bнфраструктурные решения») за тепло и горячую воду превысил 191 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе «Квадры», уточнив, что судебное исполнительное производство на сегодня ведется по 11 компаниям. «Самыми злостными неплательщиками» в «Квадре» назвали «Жилтехсервис» и «УК Центральная».

По мнению главы службы по реализации тепловой энергии тамбовского филиала «Квадры» Карины Казьминой, долги накопились в период, когда УК были посредниками между потребителями и поставщиками ресурсов. Недополученные деньги в «Квадре» планируют взыскивать в судебном порядке.

ПАО «Квадра» — одна из крупнейших российских территориальных генерирующих компаний (ТГК), созданных в процессе реформирования ОАО РАО «ЕЭС России». Основными видами деятельности ПАО «Квадра» являются производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транспортировка и реализация тепловой энергии на розничном рынке. Компания работает в десяти областях — Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской — и обеспечивает 25% потребностей Центрального федерального округа в тепловой энергии. В состав ПАО «Квадра» входят восемь филиалов, 19 электростанций, 310 котельных, ведется обслуживание 5,84 тыс. км тепловых сетей.

Владимир Зоркий

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