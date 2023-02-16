В Башкирии открылся Центр поддержки участников СВО

В Стерлитамаке на улице Худайбердина заработал первый в Башкирии Центр поддержки участников СВО и членов их семей, сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

«Речь о возможности прийти и в режиме „единого окна“ получить необходимые консультации, и по возможности, помощь», — пояснила министр семьи республики Ленара Иванова. Она поблагодарила администрацию Стерлитамака и Совет директоров предприятий города за то, что «подобрали и отремонтировали помещение».

Вернувшиеся домой военнослужащие и их семьи могут получить социальную, юридическую, психологическую, волонтерскую поддержку, помощь при оформлении документов для получения ипотечных и кредитных каникул, пособий и так далее. Специалисты центра должны поддерживать связь с воинскими частями и военкоматами, сопровождать семьи в кризисной ситуации, направлять участников СВО в реабилитационные центры.

Майя Иванова

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