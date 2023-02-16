Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает об истории заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

К одной из визитных карточек Арбата отправляемся сегодня — к ресторану «Прага». Когда-то еще в позапрошлом веке он был трактиром, извозчики в шутку называли его «Брага». Все изменилось, когда заведение перешло в руки купца Семена Тарарыкина. Он выиграл его в бильярд у Алексея Ганецкого, мужа богатейшей предпринимательницы Веры Фирсановой. Причем играл Семен Петрович левой рукой — таково было условие пари.

Победитель решил превратить трактир в шикарный ресторан — уж больно место было выигрышным. «Прагу» полюбила столичная богема. Писатель Борис Зайцев окрестил это место «сладостным магнитом». Антон Чехов отмечал здесь премьеру «Чайки», Иван Бунин — получение Пушкинской премии, Лев Толстой устраивал публичные чтения романа «Воскресение», музыканты из Московской консерватории проводили на террасе «рубинштейновские обеды». У Бунина в «Окаянных днях» есть описание ресторана перед самой революцией: «Весна семнадцатого года. Ресторан "Прага", музыка, людно, носятся половые. Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыка сладко режет внутри». А осенью началась уже совсем другая история.

«Прага» стала столовой «Моссельпрома», но посетителей из мира творцов меньше не стало: Максим Горький, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Александр Родченко, Брик. Маяковский писал: «Поэт, художник или трагик, забудь о днях тяжелых бед. У "Моссельпрома" в бывшей "Праге" тебе готовится обед». Ильф и Петров именно сюда отправили Кису Воробьянинова и Лизу из «12 стульев». В 1934-м заведение прикрыли — Иосиф Сталин проезжал на дачу совсем рядом, а здесь творилось чер-те что.

В 1955-м «Прагу» перестроили. Заработали семь красивых залов, шесть кабинетов, два зимних сада, ротонда и летняя веранда. Меню было потрясающим: в советские времена здесь готовили устриц и, конечно, знаменитый чешский торт «Прага». Его, кстати здорово доработал наш кондитер Владимир Гуральник. Он же потом придумал и «Птичье молоко».