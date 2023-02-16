Перевозки грузов водным транспортом в Удмуртии уменьшились в 1,3 раза в 2022 году

В 2022 году автотранспортные организации Удмуртии, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, перевезли 8,7 млн т грузов. Это на 13% меньше показателя предыдущего года, сообщает Удмуртстат. Грузооборот уменьшился на 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Объем отправления грузов и почты из аэропорта вырос на 26,9%, пассажиров — на 28,2%. Перевозки грузов внутренним водным транспортом уменьшились в 1,3 раза, пассажиров увеличились на 0,8%.

Автобусами предприятий и индивидуальных предпринимателей перевезено 110,8 млн пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, что на 8,5% больше по отношению к 2021 году.