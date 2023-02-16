Зарубежные СМИ: Насколько велик риск дефолта в США?

США рискуют объявить дефолт в третьем квартале 2023 года. Деньги на обслуживание внешних займов могут закончиться в июле-сентябре, если страна не определится с новым уровнем государственного долга. К такому выводу пришло бюджетное управление американского Конгресса. Госдолг Соединенных Штатов достиг лимита в $31,4 трлн еще в январе. Минфин после этого призвал законодателей без промедления либо повысить этот порог, либо приостановить его действие. Демократы и республиканцы до сих пор не могут прийти к общему решению. А президент Джо Байден пообещал не допустить дефолта США. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Профильное управление Конгресса привело довольно суровый обзор федерального бюджета и тем самым обнажило сложные и долгосрочные проблемы страны, пишет The Washington Post. Дефицит казны в 2023 году достигнет почти $1,5 трлн и в среднем будет увеличиваться на $2 трлн ежегодно до 2032-го. В текущих условиях экономика США продолжит тормозить, и ВВП перестанет расти с поправкой на инфляцию, заключает издание.

The New York Times цитирует главу американского Минфина Джаннет Йеллен. Та предупредила, что способность ее министерства продолжать финансировать обязательства Америки может быть исчерпана в июне. Соединенные Штаты занимают огромные суммы, продавая казначейские ценные бумаги инвесторам по всему миру. По словам госпожи Йеллен, дефолт по госдолгу приведет к экономической и финансовой катастрофе. Впрочем, ее можно предотвратить, если Конгресс как можно скорее решит вопрос с долговым лимитом.

Но согласия здесь до сих пор нет, подчеркивает Financial Times. Белый дом призвал Конгресс повысить лимит заимствований без каких-либо условий, в то время как республиканцы готовы пойти на это, если демократы согласятся сократить бюджетные расходы. Каждая сторона обвиняет другую в безответственном поведении, и такая тупиковая ситуация может иметь далеко идущие последствия для рынков и инвесторов. Законодатели чудом предотвратили дефолт в 2011-м, но только после понижения кредитоспособности правительства и рыночных американских горок.

Reuters приводит данные свежего опроса: большинство американцев не следят внимательно за сагой Вашингтона о потолке долга, но все еще опасаются, что это им навредит. 55% респондентов мало или совсем ничего не слышали о дебатах, при этом три четверти заявили, что Конгресс должен заключить сделку, поскольку дефолт усугубит финансовый стресс их семей, в основном из-за потенциально более высокой стоимости займов.

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