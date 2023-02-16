Глава подрядной организации получил условный срок за взятку авиабилетами в Сочи

Директор новосибирской подрядной организации, обвиняемый в мошенничестве и даче взятки, осужден в Новосибирске на три года условно, также суд назначил ему штраф 700 тыс. руб.

По данным СУ СКР по Новосибирской области, фигурант дела предоставил в управление капстроительства фиктивные документы о якобы выполненных его компанией работ по установке в здании детсада тактильно-визуальных индикаторов при устройстве полов. В результате на счет фирмы было перечислено 2,8 млн руб., которыми, как сообщают правоохранители, мужчина распорядился по своему.

Кроме того, установлено, что обвиняемый дал директору детсада взятку в виде двух билетов бизнес-класса из Новосибирска в Сочи за принятие работ, выполненных его компанией при строительстве здания другого детсада.

Свою вину мужчина признал только по эпизоду с дачей взятки. В отношении директора детсада, получившего деньги, суд ранее вынес обвинительный приговор.

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Оксана Павлова