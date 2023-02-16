АО «РЭС» в 2023 году вложит в электросетевой комплекс Новосибирской области 3,3 млрд рублей

Суммарный объем инвестиций компании АО «РЭС» в 2023 году в объекты на территории Новосибирской области запланирован в размере 3,3 млрд руб., в том числе 1,3 млрд руб. - для целей технологического присоединения потребителей.

За предстоящий год компания намерена ввести в эксплуатацию более 313 км ЛЭП 0,4-10 кВ, продолжить модернизацию высоковольтных (110 кВ) и трансформаторных (10/0,4 кВ) подстанций общей установленной мощностью более 225 МВА. В частности, будут созданы условия для технологического присоединения трех новых поликлиник в Новосибирске и др.

«В текущем году АО «РЭС» планирует не только продолжить реализацию мероприятий масштабной инвестиционной программы, но и наращивать ее показатели, скорректированные в прошлом году», - говорится в официальном сообщении АО «РЭС».

Фактический объем инвестиций АО «РЭС» в 2022 году составил 1,5 млрд руб., в том числе 776 млн руб. для целей технологического присоединения потребителей.

АО «РЭС» занимается передачей и распределением электрической энергии. По данным "СПАРк-Интерфакс", выручка компании в 2021 году составила 15,7 млрд руб., чистая прибыль - 225,9 млн руб.

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Лолита Белова