Экс-начальник карельской колонии получил семь лет лишения свободы по делу об избиении заключенного

Петрозаводский городской суд признал виновным бывшего начальника исправительной колонии №9 в Петрозаводске Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело касалось избиения заключенного. Оба приговорены к семи годам колонии общего режима.

Видеозапись оглашения приговора опубликовал правозащитный центр «Аксиома». Гособвинение просило приговорить подсудимых к 8,5 года колонии каждого. Адвокаты заявили ТАСС, что собираются обжаловать приговор.

Савельев и Ковалев были задержаны весной 2020 года — спустя несколько месяцев после появления видеозаписи избиения осужденного в колонии в Петрозаводске в соцсетях и СМИ. Само видео датировалось 2014 годом. СКР обвинило руководство колонии в нанесении заключенному множества ударов.

Леонид Уварчев