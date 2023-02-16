ОЭЗ в Новочебоксарске с марта приступит к формированию пула резидентов

Создаваемая в Чувашии особая экономическая зона промышленного типа «Новочебоксарск» с марта начнет «принимать документы от потенциальных инвесторов», заявил глава республики Олег Николаев, выступая в четверг с отчетом правительства перед региональным Госсоветом.

«В настоящее время активно проводятся мероприятия по запуску деятельности в особой экономической зоне промышленного типа Новочебоксарск»,— сказал он.

По словам господина Николаева, ожидается, что в 2023–2027 годах инвестиции резидентов ОЭЗ «Новочебоксарск» составят не менее 15 млрд руб., они создадут здесь более 1 тыс. рабочих мест.

Глава республики добавил, что к настоящему времени подписаны соглашения о реализации инвестиционных проектов с пятью резидентами ОЭЗ «Новочебоксарск», но их не назвал.

ОЭЗ в Чебоксарах создается по постановлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 3 ноября 2022 года. Минимальный объем инвестиций резидента установлен в размере 120 млн руб., из которых 40 млн руб. – в течение первых трех лет с момента заключения соглашения.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"