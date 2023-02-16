Возобновился процесс из-за земель в парке им. 60-летия Советской власти Самары

Администрация Самары намерена оспаривать требования ООО «Лагуна» о взыскании с чиновников убытков в размере свыше 2,4 млрд руб. Истец считает, что мэрия причинила ему ущерб, запретив застраивать территорию лесопарка им. 60-летия Советской власти. Об этом сообщает городская администрация.

«Полагаем, что решение, сформированное в диалоге с жителями и для жителей, не должно привести к тому, что городской бюджет, который формируется в том числе из средств налогоплательщиков, понесёт издержки в объеме, соизмеримом с годовым бюджетом на ремонт дорог»,– говорится в сообщении.

Фото: Администрация Самары

Ранее бизнесменами предпринимались неоднократные попытки добиться застройки и начать ее на территории указанного парка. Однако против этого выступила общественность. Горожане настояли на сохранении зеленой зоны.

В связи с этим самарские чиновники сменили зонирование земельных участков в лесопарке им. 60-летия Советской власти. Для этого они внесли изменения в Генеральный план и в правила застройки и землепользования, меняющие зону земель на указанной территории, собственником которой является ООО «Лагуна», с Ц-3 на Р-3 (зона природных ландшафтов).

После этого площадку включили в состав лесопаркового зеленого пояса вокруг Самары. Новый статус территории предполагает запрет на бесконтрольную вырубку деревьев в парке.

Георгий Портнов