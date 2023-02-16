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Коммерсантъ FM
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«Стать коммерсантом»

Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 27

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как Центры трансфера технологий помогают ученым взаимодействовать с бизнесом.

Фото: Илгам Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Илгам Джафаров, Коммерсантъ

Благодаря симбиозу науки и бизнеса технологические открытия приходят в повседневность, и разработки ученых применяются в реальном секторе экономики. Сложно представить, сколько изобретений так и оставались на бумаге, ожидая своего часа и не получая отклика от предпринимателей, готовых реализовать тот или иной проект.

Вопросы лицензионного права, защиты интеллектуальной собственности и прочие бюрократические проволочки отвлекают ученый ум от своей основной деятельности. Поэтому эти и другие сопроводительные функции берут на себя Центры трансфера технологий, которые в последние пару лет открываются по нацпроекту «Наука и университеты». Сейчас таких центров в стране 18. Один из них реализуется на базе Сеченовского университета, рассказал директор Института фармации и трансляционной медицины вуза Вадим Тарасов:

«Они являются фактически важной сервисной функцией, которая как раз позволяет выстроить эту связку между наукой и бизнесом, включая юридическое сопровождение, вопросы оформления сделок. Ученый же не умеет этого делать, да и не его это задача. А Центр трансфера должен ему помочь и защитить его интересы и интересы университета и договориться с бизнесом. У нас в Сеченовском университете два года назад был такой центр создан. Мы делаем его сетевым, уже сейчас в него входит 13 университетов. Мы, с одной стороны, внедряем систему управления интеллектуальной собственностью, чтобы все университеты одинаково подходили к вопросам работы с ней. А с другой стороны, помогаем формировать этим университетам правила, по которым нужно взаимодействовать с бизнесом. И уже собран каталог, в который вошли свыше 120 проектов, с которыми мы ведем работу, предлагая их различным индустриальным партнерам».

Примечательно, что благодаря Центрам трансфера технологий ученые не только получают средства за саму разработку, но также роялти. В Сеченовском университете это 70% от ее дальнейшей реализации. И подобных центров будет становиться все больше. Минобрнауки ведет прием заявок на получение грантов для открытия новых ЦТТ.

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