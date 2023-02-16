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Комитет дорожного хозяйства Челябинска обязался сохранить историческую стену на набережной

Арбитражный суд Челябинской области утвердил мировое соглашение по иску государственного комитета охраны объектов культурного наследия с требованием провести реставрацию и консервацию исторической стены на набережной реки Миасс. Комитет дорожного хозяйства города обязался выполнить необходимые мероприятия до 30 сентября. Определение о прекращении производства по заявлению опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Госкомитет по охране исторических памятников направил исковое заявление в августе 2022 года. Ответчиками выступали комитет дорожного хозяйства Челябинска и ООО «Строймеханизация», которое занималось строительством нового участка набережной в центре города. Однако в ходе рассмотрения дела подрядчика исключили из числа соответчиков, но добавили подведомственное комитету муниципальное бюджетное учреждение «Геоцентр». В определении суда говорится, что за МБУ закреплен участок, в границах которого расположен элемент выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Челябинска ХVX-ХIХ вв.» - подпорная стена вдоль южного берега реки Миасс. А комитет дорожного хозяйства принимает на себя обязательства в отношении двух участков стены по выполнению мероприятий в соответствии с планом проведения спасательных археологических полевых работ на подпорной стене, согласованным госкомитетом. Вместе с мировым соглашением представлена научно-проектная документация, предусматривающая реставрацию и консервацию двух оставшихся участков подпорной стены. Срок исполнения обязательства – до 30 сентября 2023 года.

Оценив представленное мировое соглашение и приложение к нему, суд приходит к выводу, что условия соглашения не нарушают права и законные интересы других лиц, не противоречат закону, ведут к взаимовыгодному результату разрешения спора, в связи с чем, на основании ст. 141 АПК РФ мировое соглашение подлежит утверждению в предложенной сторонами редакции.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», работу по реставрации и консервации исторической стены должны были выполнить во время строительства набережной в 2019-2021 годах. Однако заказчик – комитет дорожного хозяйства города требования федерального законодательства не выполнил. В компании «Строймеханизация», которая завершала строительство набережной, сообщили, что работы по сохранению стены в контракт не входили..

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