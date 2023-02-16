Курское ООО «Восход» закупило датских нетелей на 150 млн рублей

Курская аграрная компания ООО «Восход» инвестировало более 150 млн руб. в новый молочных комплекс. На эти средства общество приобрело более 300 нетелей датской селекции. Об этом в ходе заседания представительного собрания Горшеченского района Курской области рассказал глава района Андрей Амерев.

По данным Rusprofile, ООО «Восход» зарегистрировано в Горшеченском районе Курской области в 2005 году для выращивания зерновых и животноводства. Учредителями общества являются его гендиректор Василий Папанов (90% долей) и Татьяна Руднева (10% долей). Выручка компании за 2021 год составила 675 млн руб., чистая прибыль — 238 млн руб.

По данным господина Амерева, всего по итогам 2022 года предприятия района реализовали 115 тыс. т мяса.

Мария Старикова

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