С краснокутской администрации в пользу пострадавших от бродячих собак детей взыскали компенсации

В Краснокутском районе Саратовской области рассмотрены иски прокуратуры о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда в пользу детей, пострадавших от нападения собак. Об этом сообщает облпрокуратура.

Установлено, что летом прошлого года на двоих детей, один из которых является инвалидом, напали бродячие собаки.

Несовершеннолетним потребовалась помощь медиков. Прокуратура пришла к выводу, что первопричиной произошедшего стало ненадлежащее исполнение полномочий со стороны администрацией Краснокутского района.

В пользу пострадавших с муниципалитета взыскали компенсации в размере 20 тыс. и 30 тыс. руб.

Марина Ковалева