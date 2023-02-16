Студенты Северного государственного медицинского университета проходят стажировку на предприятиях «Биннофарм Групп»

Студенты Северного государственного медицинского университета проходят стажировку на подмосковных фармацевтических заводах «Алиум» (Оболенск) и «Биннофарм» (Зеленоград), которые входят в «Биннофарм Групп». Они изучают технологию производства и управление качеством лекарственных средств, что даст возможность ближе познакомиться с фармацевтической промышленностью и получить навыки работы на специализированном оборудовании.



Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»: «Наша компания активно развивает сотрудничество с российскими ВУЗами, предоставляя возможность перспективным студентам проходить практику на своих предприятиях с целью дальнейшего трудоустройства. Мы всегда рады видеть у себя практикантов, которые показали успехи в учебе и планируют делать карьеру в фармацевтической промышленности. В рамках стажировок на наших предприятиях проводятся встречи с ТОР-менеджерами, дни карьеры, экскурсии на другие производственные площадки и в головном офисе компании».

Все практиканты прошли серьезный отбор – имеют высокие средние баллы, опыт выступлений на научных конференциях, хорошо владеют иностранными языками. Уже ближайшим летом перед ними встанет серьезный выбор – будущее место работы. Им может стать департамент качества «Биннофарм Групп», который по мнению экспертов компании, является лучшим стартом карьеры для молодого специалиста, имеющего высшее химическое или фармацевтическое образование.

Развитие человеческого капитала — ключевой принцип деятельности «Биннфарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.

"Биннофарм Групп" - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов.

Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM).