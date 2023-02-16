Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю пока не принимают участия в СВО

Сотрудники Главного управления МВД по Пермскому краю пока не принимают участия в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов, отвечая на вопросы депутатов регионального заксобрания на пленарном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Пока сводный отряд органов внутренних дел Пермского края не принимает участия в СВО»,— заявил Александр Щеглов. «Будет ли решение (о направлении сводного отряда в зону СВО. — «Ъ-Прикамье») принято — вопрос. Мы не можем пока рассуждать о том, что обязательно примем участие»,— добавил генерал-лейтенант.

Ранее информагентство Ura.ru со ссылкой на собственные источники сообщало, что для охраны общественного порядка в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области могут отправиться 750 полицейских из Прикамья.