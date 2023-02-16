На Кубани работают более двадцати импортозамещающих промышленных производств

В Краснодарском крае сформирован пул из импортозамещающих производств, их насчитывается более двадцати, сообщает пресс-служба администрации региона. Импортозамещающие предприятия получают государственную поддержку, цель проектов – обеспечить технологический суверенитет России за счет развития собственных разработок.

Компания «ЮжФарм» в Крымском районе производит лекарственные средства и антисептики, в настоящее время предприятие осваивает выпуск препаратов-дженериков, в том числе из списка жизненно необходимых лекарств. Краснодарский НИЦ «Технологии» наращивает выпуск IP-видеокамер, объем производства составит 6 тыс. единиц продукции в месяц. Сейчас на российском рынке 90% такого оборудования завозится из-за рубежа. Компания «ПромАгроТехнологии» расширяет линейку сельскохозяйственной техники в Гулькевичском районе и создает новое производство комплектующих в Кавказском районе, здесь будут выпускать культиваторы, плуги, распределители удобрений и гидроцилиндры, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Анна Перова, Краснодар