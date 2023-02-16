В Туве муниципалитетам рекомендовано запретить продажу алкоголя в праздники

Правительство республики Тува направило рекомендации муниципалитетам о запрете продажи алкогольной продукции в нерабочие праздничные дни. Также руководителям районов на местах поручено провести проверку магазинов на предмет соблюдения запрета и на выявление точек, где торгуют суррогатом.

«Кроме этого им необходимо взять под личный контроль организацию обрядов и ритуальных мероприятий, приуроченных к Шагаа. Необходимо обеспечить противопожарную безопасность мест и помещений, где будут проводиться массовые праздничные мероприятия. Во время молебнов в ночь с 20 на 21 февраля необходимо организовать медицинское обслуживание населения», - сказано в сообщении регионального правительства.

Шагаа - новый год по лунному календарю, один из самых крупных праздников в календаре тувинцев. Праздник Нового года приходится на начало белого месяца по лунному календарю (по европейскому календарю это конец января-февраль). Дату праздника определяют ламы.

«Официальный статус любимого народом праздника «Шагаа» очень высокий, он определен конституцией и законом республики. Поэтому ответственность органов государственной власти за его проведение тоже высокая. Особенно это касается первых руководителей на своих территориях», - подчеркнул глава республики Владислав Ховалыг.

В период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го в республике также был введен запрет на продажу алкогольных напитков.

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Лолита Белова