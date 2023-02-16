Владимир Соловьев на встрече в УрФУ заявил, что будет просить отменить закон о фейках об армии

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев будет просить об отмене законов уголовной ответственности за фейки и административной ответственности за дискредитацию армии после окончания спецоперации на Украине. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами Уральского федерального университета (УрФУ), сообщает It’s my city.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее Владимир Соловьев выступил против публикации персональных данных иноагентов. Он считает, что нововведение следует проверить с точки зрения закона о персональных данных, поскольку оно может навредить людям.

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