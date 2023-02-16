На прием от имени Радия Хабирова в Москве выделят до 2,1 млн рублей

Министерство торговли и услуг Башкирии ищет подрядчика для организации питания участников встречи главы республики Радия Хабирова со студентами в Москве, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 2,1 млн руб. Итоги аукциона подведут 22 февраля. Работы профинансирует республиканский бюджет.

Согласно проекту контракта, мероприятие пройдет 28 февраля в МГИМО в формате официального приема-фуршета от имени Радия Хабирова на 740 человек. Гостей будут кормить брускеттами, греческим салатом или салатом цезарем на выбор, кесадильей с курицей и овощами, канапе с ростбифом. Из башкирских блюд подадут чак-чак, вак-беляш, учпочмак. Запить еду можно будет чаем с башкирскими травами.

Венера Хисамова

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