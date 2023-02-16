Механизм бюджетного субсидирования необходим для сокращения задолженности ТСО Удмуртии за газ

В Удмуртской Республике сохраняется высокая просроченная задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) за потребленный газ. На 1 февраля 2023 года долг ТСО составил 1,152 млрд рублей, что на 7% выше, чем на аналогичную дату прошлого года.

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Наибольшая задолженность сохраняется у «Районной теплоснабжающей компании» — 153 млн рублей, «Республиканской тепловой компании» — 49 млн рублей, МП ЖКХ г. Можга — 37 млн рублей, МУП «Теплосервис» г. Воткинск — 16 млн рублей и ООО «Энергия» (Красногорский район) — 14 млн рублей.

Одной из основных причин неудовлетворительного финансового состояния данных предприятий является убыточность тарифа. По данным ТСО Удмуртии за 2022 год, убыток от применения ими тарифа на реализацию тепловой энергии составил 117 млн рублей.

«В большинстве субъектов Приволжского федерального округа используется механизм бюджетного субсидирования, который помогает теплоснабжающим организациям надлежащим образом выполнять свои обязательства по оплате потребленного природного газа. «Газпром межрегионгаз Ижевск» продолжит работу с Правительством Удмуртской Республики по разработке и внедрению подобного механизма»,— подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексей Вершинин.

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск».