Ремонт Южного моста и путепровода «Аврора» в Самаре намечен на 2023 год

Обновление около 42 участков дорожной сети общей протяженностью почти 44 км планируется в Самаре в текущем году. Среди них значатся Южный мост и путепровод «Аврора». Работы проведут на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает городская администрация.

«В текущем году дорожное полотно полностью обновят, применив высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. При этом особое внимание уделят локациям с деформационными швами, в том числе уровню. Все будет сделано в одной плоскости»,– приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергея Панферова.

Фото: Администрация Самары

Подрядчик намерен приступить к работам на мосту и путепроводе в начале апреля текущего года. Точные сроки ремонта объектов зависят от погоды. Это произойдет после того, как сойдет снег и установятся постоянные среднесуточные положительные температуры воздуха, уточняет самарская администрация со ссылкой на чиновника.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Южный мост привел к ПСК "Волга"».

Георгий Портнов