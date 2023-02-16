Два человека пострадали при взрыве газа в гараже в Томске

В Томске два человеке пострадали в результате взрыва газового оборудования на территории гаражного массива на улице Красногвардейской. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области, один из пострадавших от госпитализации отказался, второй — находится в ожоговом отделении областной клинической больнице. Пожарным расчетам удалось спасли трех человек.

По информации спасательного ведомства, инцидент произошел вчера в 15:26. В одном из гаражей взорвалось газовое оборудование, произошло обрушение и начался пожар, который перекинулся на соседний гараж. Общая площадь возгорания составили 48 кв.м. В 16.42 спасатели сообщили ликвидации пожара.

В результате происшествия обгорели стены гаражей, вещи, огонь повредил моторный отсек Chevrolet Niva. Кроме того, машина получила серьезные повреждения при падении бетонной плиты перекрытия.

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Илья Николаев