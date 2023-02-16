В Челябинске откроют выставку картин Марка Шагала

С 3 марта в Челябинском музее изобразительных искусств откроют выставку картин художника-авангардиста Марка Шагала. Экспозиция будет работать до 21 мая, сообщают в культурном учреждении.

Работы Марка Шагала предоставит галерея современного искусства PS Gallery (Санкт-Петербург), которая привозила в Челябинск полотна Сальвадора Дали, Пабло Пикассо и Василия Кандинского. Сюжеты картин будут связаны с разными этапами творческого и жизненного пути художника: они отразят как библейские сюжеты, так и трагические события XX века.

«Зрелый период творчества художника в экспозиции представляют иллюстрации к Библии. Также на выставке будут показаны произведения на ключевые темы в творчестве Шагала, его источники вдохновения: малая родина — Витебск, его муза Белла и другие», — отмечают в музее.