Краснодарский край занял второе место среди регионов РФ по продажам лекарств для повышения потенции в 2022 году. Об этом говорится в исследовании системы товарной маркировки «Честный знак». На 1 тыс. мужчин, проживающих в крае, в среднем продавали по 210 упаковок средств для повышения потенции. О том, что влияет на сексуальное здоровье мужчин и почему мужские лекарства небезопасны и при самолечении могут нанести вред здоровью, «Ъ-Кубань» рассказал уролог клиники WMT Артем Буданов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Буданов

Фото: предоставлено автором Артем Буданов

Фото: предоставлено автором

«На мой взгляд, эти цифры свидетельствуют о росте проблем со здоровьем у современных мужчин, а это, кроме прочего, является критерием оценки врачебной работы в регионе. Нам необходимо уделять больше внимания вопросам сохранения здоровья и профилактики данной проблемы у наших пациентов.

Причин лидерства Краснодарского края в плане продаж лекарств для повышения потенции несколько. Во-первых, наш регион один из самых населенных в стране, и приток населения идет постоянно. Во-вторых, в нашем крае много курортов, работающих как летом, так и круглогодично. За счет этого идет постоянный приток туристов со всей страны, что закономерно сказывается на объемах продаж. А в отпуске мужчины особенно боятся "ударить в грязь лицом". В-третьих, уровень жизни на Кубани достаточно высок, что позволяет людям более внимательно относиться к своему здоровью, в том числе сексуальному. Однако это больше относится к жителям крупных городов, таких как Краснодар или Сочи. В небольших населенных пунктах вопросам сексуального здоровья люди уделяют недостаточно внимания. Так, многие считают, что снижение эрекции к 50 годам — это нормально, поэтому уменьшают частоту половой жизни, но это только ухудшает состояние человека, как моральное, так и физическое. На самом деле возрастных ограничений для продолжения половой жизни нет.

Эректильная дисфункция — это комплексная проблема, она имеет как психологические, так и физиологические причины. К снижению эрекции приводят многие заболевания: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, метаболический синдром, рак предстательной железы, хронические воспалительные заболевания в мочеполовой системе и др. Основным психологическим фактором являются постоянные стрессы и чрезмерные физические нагрузки. На Кубани люди привыкли много трудиться, в частности, заниматься сельским хозяйством. В результате не хватает сил и времени посетить врача при развитии начальных симптомов. Кроме того, у нас любят вкусно и много поесть, причем достаточно жирную и калорийную пищу, а это всегда приводит к излишней полноте, что в свою очередь влечет развитие различных заболеваний.

К приему лекарств для повышения потенции всегда нужно относиться осторожно. Мы стараемся назначать данную группу препаратов в комплексе с изменением образа жизни. При этом всегда обследуем пациента на наличие сопутствующих заболеваний. Здесь все очень индивидуально, поэтому настоятельно рекомендую посетить врача перед приемом подобных препаратов, потому что эти лекарства могут оказаться для вас вредны.

В целом для сохранения мужского здоровья необходима регулярная физическая активность. Не обязательно ежедневно ходить в спортзал, но добавить в свою жизнь хотя бы ежедневные вечерние прогулки или утренние зарядки стоит. Кроме того, нужно постараться исключить вредные привычки, особенно курение и регулярный прием алкогольных напитков, включая пиво. Необходимо корректировать стереотип питания, следить за своим весом. Для всех мужчин важна регулярная половая жизнь. И конечно же, необходимо наблюдаться у врача-уролога и регулярно проводить обследования, в частности, после 45 лет сдавать онкомаркер рака предстательной железы и тестостерон. Избегайте самолечения, это может привести к неконтролируемым последствиям».

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