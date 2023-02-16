В Уфе выявлены нарушения в сфере пассажирских перевозок

Прокуратура Уфы внесла 32 представления об устранении нарушений в сфере пассажирских перевозок в адрес перевозчиков, муниципальных учреждений по благоустройству, а также администрации города, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Проверка, проведенная ведомством, установила, что в январе текущего года интервалы движения общественного транспорта были увеличены в 3-10 раз, что при низких температурах воздуха негативно сказалось на качестве жизни горожан и приводило к переполненности автобусов. Также более 10 остановок не соответствовали требованиям ГОСТа в зимний период: на проезжей части были участки наледи, а возле них — снежные навалы, что может повлечь ДТП. Кроме того, из-за некачественного содержания автобусного парка компании—перевозчики сняли около 20% машин с маршрутов в связи с неисправностями.

При этом, несмотря на выявленные недостатки и многочисленные обращения граждан, администрация Уфы не приняла надлежащих и своевременных мер для обеспечения транспортного обслуживания населения.

Майя Иванова

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