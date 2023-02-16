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обновлено 10:20

ГУ МВД: В Прикамье пресечено 52 действия по дискредитации Вооруженных сил РФ

В 2022 году в Пермском крае было пресечено 52 факта публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов.

Также, по его словам, были пресечены: 106 фактов публичного демонстрирования нацистской символики и атрибутики экстремистских организаций; 16 правонарушений, связанных с возбуждением вражды либо ненависти, унижением человеческого достоинства; 11 фактов распространения экстремистских материалов и два факта публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

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