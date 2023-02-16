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Северная железная дорога сократила инвестиции в развитие

В развитие Северной железной дороги (СЖД) – филиала ОАО «РЖД» в 2022 году инвестировано более 25 млрд руб., в 2021 году этот показатель составлял 26 млрд руб., а в 2020-м — более 27 млрд. Данные приводит официальный сайт СЖД.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Более 2,6 млрд руб. было направлено на увеличение пропускной способности магистрали. В частности, завершено строительство нового транзитного парка станции Шарья в Костромской области. В транзитном парке станции Буй ведется строительство трех путей для приема длинносоставных тяжеловесных поездов. В Вологодской области продолжается развитие станции Череповец II, где строятся три новых приемоотправочных пути.

1,8 млрд рублей в прошедшем году направлено на укрепление системы энергообеспечения СЖД. Завершено техническое перевооружение контактной сети на перегоне Козьмодемьянск — Полянки, на станции Полянки в Ярославле.

За счет инвестиционной программы отремонтировано около 390 км железнодорожного пути, осуществлена модернизация 43 секций тепловозов и 106 секций электровозов, приобретены два новых маневровых тепловоза, передвижная тягово-энергетическая лаборатория.

Инвестиции в развитие вокзальных комплексов составили более 1 млрд руб. Завершена реконструкция третьей пассажирской платформы вокзала Ярославль—Главный, велась модернизация вокзала Кострома.

Антон Голицын

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